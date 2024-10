Qualcomm introduceert Snapdragon 8 Elite; binnenkort in jouw broekzak

Qualcomm heeft haar nieuwste en meest krachtigste mobiele processor ooit aangekondigd. De Snapdragon 8 Elite volgt de Snapdragon 8 Gen 3 op en is zo krachtig dat deze een nieuwe naam verdient. Verwacht de chip binnenkort in de meeste Android-vlaggenschepen.

Net als z'n voorganger beschikt de Snapdragon 8 Elite over eigen ontwikkelde Oryon CPU-cores. De twee prime cores zijn ditmaal op maximaal 4,32 GHz geklokt, de overige zes performance cores draaien op 3,53 GHz. Daarmee zijn ze volgens Qualcomm 45% sneller en tegelijkertijd 44% energiezuiniger.

De GPU moet 40% beter presteren en kent 35% betere ray tracing. Dat moet gaming nog realistischer maken. De Snapdragon 8 Elite is de eerste mobiele processor met ondersteuning voor Unreal Engine 5 with Nanite. Op gebied van AI biedt Qualcomm tot 45% betere prestaties door de verbeterde Hexagon NPU.

Eerste benchmark-resultaten

Al deze verbeteringen gaan niet onopgemerkt voorbij. In single-core benchmarks is de Snapdragon 8 Elite gewaagd aan de Apple A18 Pro die we in de Apple iPhone 16 Pro zien. Op gebied van multi-core laat de 8 Elite de concurrentie ver achter zich. Al vertellen benchmarks slechts één kant van het verhaal.

We zullen de chip toch echt zelf in actie willen zien voordat we conclusies trekken. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten. Qualcomm zegt dat de Snapdragon 8 Elite binnen enkele weken verscheept wordt naar klanten zoals Asus, Honor, OnePlus, Oppo, Samsung en Xiaomi.