In deze 4 kleuren kun jij straks de Samsung Galaxy S25 Ultra krijgen

Ben jij één van die mensen die reikhalzend uitkijkt naar de Samsung Galaxy S25 Ultra? Kun je niet genoeg informatie over het op handen zijnde toestel tot je nemen? Dan wil je vast weten in welke kleuren het toestel straks verkrijgbaar is? Wij hebben het antwoord.

En met "wij" bedoelen we Ice Universe. Want deze insider meldt op z'n tijdlijn deze vier kleuren waarin de S25 Ultra verkrijgbaar zal zijn:

Black

Green

Blue

Titanium

Hier zijn de exclusieve kleuren die Samsung zelf verkoopt niet in opgenomen, anders komt het totaal aantal wel erg laag uit. Nog een conclusie; er komen geen nieuwe kleuren bij. De S24 Ultra is ook al in deze kleuruitvoeringen verkrijgbaar.

S25 Ultra wordt ook dunner

Een nieuw kleurtje is niet het enige wat de Samsung Galaxy S25 Ultra te wachten staat. Samsung lijkt ook de camera's anders vorm te geven. Weg is dan de ring rondom de camera. In plaats daarvan wil Samsung een ontwerp toepassen die we eerder bij de Fold 6 zagen.

Hoe de S25 Ultra er volgens @UniverseIce uit zou kunnen zien

Ook verdwijnen de hoekige randen en worden ze ronder. Daarmee oogt het ontwerp wat meer op een regulier Galaxy S-telefoon, al zijn de hoeken daar wel ronder. Ook wordt aangenomen dat de S25 Ultra dunner wordt. Mogelijk zelfs 8,25 millimeter. Dat is 0,35 millimeter dunner dan de S24 Ultra.