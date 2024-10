Samsung geeft Galaxy A36 (alweer) nieuw ontwerp

Terwijl we dit schrijven werkt Samsung hard aan de opvolger van de Galaxy A35. Maar wat valt er te verbeteren aan een voordelige instap-smartphone die van zichzelf al een vernieuwd ontwerp kreeg? Samsung weet het antwoord.

Schijnbaar vonden ze bij Samsung de tijd rijp voor wederom een nieuw design. En dus richt Samsung zich bij de Galaxy A36 op precies dat. Op verschenen foto's van het nog onaangekondigde toestel zien we een nieuwe camera-eiland.

Eerste render van Galaxy A36 verschenen

Hierbij zijn de drie camera-modules geplaatst op een pil-vormig eiland. Samsung stapte de laatste jaren juist af van deze benadering door camera-modules los op de achterkant te plaatsen. Samsung's nieuwe benadering moet echter alles behalve ouderwets ogen, door robuuste vormen en een fijne afwerking.

Proefballon?

Dat is althans de theorie. Wij zien in telefoon die door z'n massief camera-eiland vermoedelijk erg wankel op tafel rust. Maar misschien is dit iets waar we aan moeten wennen. Wellicht experimenteert Samsung met een nieuwe layout voor gebruik in toekomstige modellen, wellicht de Galaxy S-serie.

Terug naar de Galaxy A36. Die beschikt verder over een nagenoeg ongewijzigde voorzijde. Het toestel meet volgens de bron 162,6 bij 77,9 millimeter met een dikte van 7,9 millimeter. Wat verder opvalt zijn de dunne schermranden. Vooral bij een dergelijk voordelig instapmodel is dat niet gebruikelijk.