Gebruiker meldt losraken camera Google Pixel 9 Pro XL

Een gebruiker van de Google Pixel 9 Pro XL heeft een wel erg onhandige functie ontdekt van z'n nieuwe telefoon. De cameramodule, die Google voor de Pixel 9-serie geheel opnieuw heeft ontworpen, is los geraakt.

Google heeft met de Pixel 9-serie voor ieder wat wils. De kleurrijke instap Pixel 9, het compacte vlaggenschip de Pixel 9 Pro, de Pixel 9 Pro XL voor wie het niet groot genoeg kan, en de uitklapbare Pixel 9 Pro Fold. En alhoewel alleen de Pixel 9 Pro Fold opvouwbaar is beschikt deze Pixel 9 Pro XL ook over wat een bewegend onderdeel.

Onvrijwillige teardown

Het moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is. De gebruiker die op Reddit z'n beklag doet, meldde eerste problemen met vocht in de camera. Niet gek wanneer je bedenkt dat niet veel later de hele cameramodule los kwam. Overigens geheel buiten zijn schuld om, aldus het slachtoffer. Maar dat zeggen ze altijd.

Enkel incident

Het gaat voorlopig om een enkel incident en er is dus nog geen reden voor paniek. Laten we voor de gebruiker hopen dat dit onder de garantie valt en Google het probleem netjes oplost. Mocht Google wel snel meerdere van dit soort gevallen binnenkrijgen dat heeft het een probleem. De Pixel 9-serie beleefde namelijk de beste kwartaalverkoop voor een Pixel-telefoon ooit.