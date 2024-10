Samsung onthult dunne Galaxy Z Fold Special Edition voor Zuid-Korea

Samsung heeft in thuisland Zuid-Korea haar dunste foldable ooit aangekondigd. De Galaxy Z Fold Special Edition lijkt op de hier verkrijgbare Z Fold 6 maar is met 10,6 millimeter een flink stuk dunner.

Met 10,6 millimeter ingeklapt en 4,9 millimeter uitgeklapt is de Z Fold Special Edition aanzienlijk dunner dan de hier wel verkrijgbare Z Fold 6. Die meet respectievelijk 12,1 millimeter opgevouwen en 5,6 millimeter opengevouwen. Dat is echter niet het enige verschil tussen beiden.

Galaxy Z Fold Special is hier, maar alleen in Zuid-Korea

Want de Fold Special Edition beschikt over een groter coverscherm van 6,5 inch groot en een groter scherm binnenin van maar liefst 8 inch. En ook de cameraresolutie is groter; de hoofdcamera is voorzien van een 200MP grote sensor.

Samsung rust de Galaxy Z Fold Special Edition uit met de Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm. Er is één geheugenuitvoering beschikbaar; 16GB aan RAM met 512GB aan opslaggeheugen.

Eindelijk een dunne Galaxy Z-telefoon

Alleen in Azië

Ondanks het dunnere profiel beschikt deze Special Edition over dezelfde 4400mAh grote accu als z'n wereldwijd-verkrijgbare tegenhanger. Er zijn weliswaar plannen om dit toestel ook buiten Zuid-Korea uit te brengen maar vooralsnog alleen in China. Een wereldwijde lancering zit voorlopig niet in de planning.