Google rolt Android 15 uit. Deze telefoons krijgen hem als eerste

Google is begonnen met het uitrollen van Android 15. Versie 15 van Android moet je telefoon op veel gebieden nog veiliger maken. Benieuwd welke telefoons als eerste de update ontvangen? En wat de update precies bevat? Je leest het hier.

Zoals gebruikelijk krijgen de telefoons van Google als eerste de update. Het volledige lijstje is;

Ga hiervoor naar Instellingen > Systeem > Software-updates en klik op Systeemupdate. Geeft je Pixel nog Android 14 aan? Klik dan op de knop onderaan op 'Zoeken naar updates'.

Later volgen ook fabrikanten van Xiaomi, Oppo, Samsung en anderen. Wanneer precies hangt af van hoeveel werk het ze kost om aanpassingen aan te brengen. Doordat ze met een eigen UI-schil werken komt er meer werk bij kijken.

Private Space

Android 15 bevat nieuwe functies om je telefoon nog veiliger te maken. Private space is daar een goed voorbeeld van. Hiermee kun je apps verbergen. Pas na het openen van de Private space worden ze zichtbaar. Android 15 maakt het tevens moeilijker om een gestolen telefoon te gebruiken.

Theft Detection Lock

Zo kan AI nu herkennen of een telefoon gestolen wordt dankzij bepaalde bewegingen te analyseren. De telefoon wordt dan automatisch vergrendeld. Ook het uitzetten van de Find My Device-functie wordt minder makkelijk gemaakt. Om dit soort aanpassingen te doen is altijd een vingerafdruk of gezichtsscan nodig.