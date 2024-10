Apple kondigt iPad mini 2024 aan met A17 Pro-chip

Apple heeft via een persbericht de nieuwe iPad mini aangekondigd. De 7e generatie iPad mini krijgt een nieuwe Apple A-chip die in toekomst overweg kan met Apple Intelligence. Verder komen er meer geheugenuitvoeringen en zijn er hier en daar wat kleine updates doorgevoerd.

De grootste wijziging aan de iPad mini 7 is de aanwezigheid van de Apple A17 Pro-chip. Deze maakt hem 30% krachtiger dan z'n voorganger. Dat mocht ook wel want de iPad mini 6 stamt uit 2021. Wat dat betreft is het snelheidsverschil bescheiden te noemen.

Het 64 GB instapmodel is verdwenen en daarvoor komen meerdere geheugenuitvoeringen voor terug. De keuze bestaat nu uit 128, 256 en 512 GB. De vanaf-prijs bedraagt volgens Apple hetzelfde. Verder treffen we WiFi 6E, Bluetooth 5.3 en een eSIM aan. Die laatste eigenschap vind je alleen terug op het WiFi + Cellular model. De WiFi-only moet het zonder 4G, 5G en GPS stellen.

Veel van hetzelfde

Alle overige eigenschappen blijven gelijk. Zo meet het Liquid Retina-scherm nog altijd 8,3 inch en kan de tablet met een Apple Pencil (Pro) bediend worden. De iPad mini 2024 komt met iPadOS 18 waarin Apple Intelligence is ingebouwd. Alle AI-functies moeten nog in de EU uitkomen.

Aanbod kleuren waaruit gekozen kan worden

Verwacht Apple's nieuwste iPad mini vanaf 23 oktober in de winkel. De beschikbare kleuren zijn Blue, Purple, Starlight en Space Grey. Het model met 128 GB aan opslag en met alleen WiFi kost €609. Wil je daar ook mobiel internet bij dan bedraagt de vanaf-prijs €779. Het plaatsen van pre-orders kan vanaf vandaag.

