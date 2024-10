Beeldmateriaal Oppo Find X8 en X8 Pro ligt op straat

Het is Evan Blass weer gelukt. Deze beruchte lekker heeft beeldmateriaal van de Oppo Find X8 weten te bemachtigen en online gezet. Ook de Find X8 Pro moest er aan geloven. Beide smartphones moeten nog officieel aangekondigd worden.

Oppo houdt op 24 oktober een persconferentie waar het onderstaande Find X8 en Find X8 Pro zal presenteren. Tot die tijd mogen we het met deze afbeeldingen doen. En die vertellen een nagenoeg compleet verhaal, zo uitgebreid.

Oppo Find X8 links, en Oppo Find X8 Pro rechts

Beide smartphone ogen sterk op elkaar met achterop een rond camera-eiland bestaande uit vier sensoren. De Find X8 kent een platte zijkant terwijl de Find X8 Pro wat ronder is. Dat is handig voor ons om ze uit elkaar te houden, en het geeft consumenten straks wat om te kiezen.

Kleuren Oppo Find X8 (Pro)

De Oppo Find X8 komt straks in tenminste vier kleuren uit; wit, zwart, blauw en roze. De Find X8 Pro moet het met een kleur minder stellen; wit, zwart en blauw. Of het hier bij blijft of dat er meer kleuren volgen is nog maar afwachten.

Oppo Find X8 komt in deze vier kleuren

Oppo Find X8 Pro komt in deze drie kleuren

De Oppo Find X8-serie volgt de X7-serie op die Oppo alleen in China uitbracht. Het is wel de bedoeling dat toekomstige Find X-modellen ook wereldwijd gelanceerd worden. Dat betekent dat er dus hoop is voor wie op zoek is naar een smartphone met een Hasselblad-camera.

Bron: @evleaks