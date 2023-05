Google heeft na jarenlang weer een eigen tablet aangekondigd. De Pixel Tablet zag tijdens Google I/O het levenslicht en komt met een eigen dock waarin speakers zitten.

Google kondigde de Pixel Tablet vorige Google I/O al aan. Het toestel werd toen zelfs getoond. Toch zou het nog 13 maanden duren voordat de tablet te koop was. De verkoop start namelijk in juni 2023. De vraagprijs is ook redelijk stevig met 499 dollar, of 679 euro.

Google Pixel Tablet met Charging Speaker Dock

Voor dat bedrag krijg je een 10,95 inch groot scherm met 2560 x 1600 pixels resolutie. Het gaat om een regulier LCD-paneel met een verder niet bijzondere helderheid van 500 nits. Wel bijzonder is dat het scherm geschikt is voor een USI 2.0 stylus. Google's tablet wordt aangedreven door haar eigen Tensor G2-processor. In de powerknop zit een vingerafdrukscanner verwerkt voor extra veiligheid. De Pixel Tablet ondersteunt daarnaast meerdere gebruikers, zo kan iedereen in je huishouden z'n eigen account hebben.

Charging Speaker Dock

Ondanks dat de Pixel Tablet een viervoudig speakersysteem heeft komt het beste geluid toch uit het meegeleverde dock. Door de tablet er tegenaan te zetten laadt hij op en heb je een 43,5mm speaker tot je beschikking. Er is een Hub Mode aanwezig om foto's te tonen wanneer de tablet in het dock zit en vergrendeld. Maar je kunt in deze modus ook smart home knoppen bedienen.

Ingebouwde Chromecast

Google Assistant staat altijd tot je beschikking en Chromecast is ingebouwd. Zo kun je muziek en video vanaf je telefoon afspelen met een druk op de knop. Het Charging Speaker Dock wordt meegeleverd en is compatible met een apart verkrijgbaar hoesje (de Pixel Tablet case met ingebouwde ring).

Verkoop Google Pixel Tablet

Onduidelijk is nog in welke landen Google de Pixel Tablet zal verkopen. Mogelijk beperkt zich dit net als de Pixel Fold tot slechts een handjevol landen. Dat de tablet op de Nederlandse Google-winkel vermeld staat belooft veel goeds. Verwacht het toestel in drie kleuren; Porcelain, Hazel en Rose.