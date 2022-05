Google Pixel Tablet krijgt stylus-ondersteuning

Afgelopen I/O kondigde Google tot grote verrassing wederom een eigen tablet aan. Deze tablet wordt niet eerder dan 2023 verwacht maar is nu al gecertificeerd én krijgt ondersteuning voor een stylus.

Google toonde de Pixel Tablet afgelopen mei kort tijdens haar jaarlijkse Google I/O event. Volgens Google moet dit de "meest behulpzame tablet" ooit worden en nu leren we meer over hoe Google dat van plan is. Het product dook namelijk op bij de USI. Daar ontving het een heuse certificering. USI staat voor Universal Stylus Initiative. Hiermee lijkt het een zekerheid dat er ondersteuning voor pen-invoer komt.

De eerste certificering voor de Google Pixel Tablet is binnen!

Stylus-ondersteuning is allesbehalve uniek voor tablets dus Google zal met meer moeten komen om van dit de meest behulpzame tablet ooit te maken. Echt veel meer leren we overigens niet het USI. Behalve dan dat Google's tablet de codenaam Tangor krijgt. Google zelf vertelde dat de tablet draait onder Android en gebruikmaakt van een Google Tensor-processor.

Universal Stylus Initiative (USI)

Het op zak hebben van de eerste certificering is mooi maar vooral de timing is bijzonder. De Google Pixel Tablet wordt namelijk pas 2023 verwacht en is dus verre van klaar. Wellicht is Google verder met de ontwikkeling dan wij nu denken.