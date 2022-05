Samsung Galaxy Z Fold 4 specificaties verschenen

Beetje bij beetje krijgen we een compleet beeld van de Galaxy Fold 4 van Samsung. En doken er de laatste tijd vooral flarden informatie op, vandaag is het een hele berg. Een berg aan specificaties. Ga er maar eens goed voor zitten.

Het lijstje met Fold 4 specificaties is afkomstig van Yogesh Brar. Een bekende naam in de industrie want hij schrijft voor 91mobiles. Een Indiase techwebsites die vaker scoops publiceert van onaangekondigde producten. Al plaats Yogesh ditmaal zijn scoop op Twitter.

Het oogt een compleet lijstje maar ook één die sterk doet denken aan de huidige Fold 3. Zo zijn de schermafmetingen hetzelfde, het opslaggeheugen en de batterijcapaciteit. Ook de schermresolutie lijken overeen te komen (QXGA+ en HD+) maar mogelijk zullen die op de Galaxy Fold 4 toch iets afwijken. Er wordt namelijk beweerd dat de nieuwe Fold iets breder is en daardoor beter te bedienen is.

Flink hogere selfiecamera

Op cameragebied wisten we eerder te melden dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 vermoedelijk beschikt over een 50+12+12MP camerasysteem met 3x optische zoom. Nu weten we ook welke resolutie de selfiecamera krijgt. Een 16MP selfiecamera binnenin onder het scherm en een 10MP selfiecamera buitenop. Dat betekent dat vooral de Under-Display camera binnenin er in resolutie op vooruit gaat.

Vrijwel zelfde accu

Verder zien we vooral veel voor de hand liggende specificaties zoals een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en 12/256GB aan opslag. Komend jaar krijgt de variant met 512GB aan opslaggeheugen wel meer werkgeheugen: 16GB. Helaas valt er weinig verandering op het gebied van de batterij te verwachten. De capaciteit blijft op 4400mAh en deze kan straks nog altijd met "slechts" 25W snel opgeladen worden.

Al met al lijkt dit een bescheiden upgrade te worden. Tenminste als de vormgeving en prijs ook hetzelfde blijven. Daarover weten we nog weinig. Echte renders zijn nog niet opgedoken en definitieve prijzen weten we helaas ook nog niet.