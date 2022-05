Samsung start productie Galaxy Flip 4- en Fold 4-onderdelen

Samsung is begonnen met de massaproductie van de verschillende onderdelen van de opvouwbare Galaxy Z Flip 4 en Fold 4. Beide foldables worden pas eind dit jaar in de winkels verwacht.

Er komt nogal wat bij kijken om een nieuwe mobiel op de markt te brengen. Het begint met een idee, die werk je uit, er ontstaat een prototype, productielijnen worden opgezet. Het duurt meestal wel een jaar voordat het zover is en een telefoon in de winkel ligt. Voor de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 is Samsung weer een stapje dichterbij.

De Galaxy Z Flip destijds op de productielijn

Volgens de fans van Sammobile is Samsung namelijk begonnen met de massaproductie van de verschillende onderdelen die beide telefoons. Welke onderdelen dit zijn zegt Sammobile niet maar het zou gaan om diverse onderdelen. Het lijkt er dus op dat het ontwerp vaststaat.

10 miljoen verkopen

Het maken van onderdelen is één, het in elkaar zetten van de telefoons zelf is een tweede. De bron denkt dat Samsung daar in juni mee gaat beginnen. Het heeft dan voldoende tijd om genoeg voorraad aan te leggen. Samsung heeft namelijk als doel om in 2022 maar liefst 10 miljoen foldables te verkopen. Verwacht wordt dat 70% hiervan een Flip 4 zal zijn, de overige 30% gaat voor de Fold 4.

