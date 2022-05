“Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft betere zoom dan S22 Ultra”

Opnieuw zijn er berichten over de camera van de aanstaande Galaxy Fold 4 van Samsung. Specifiek over de zoomcamera, iets waar de voorganger van de Fold 4 niet in uitblonk.

We schreven eerder al over de vermoedelijke camera van de Fold 4. Het blijven er 3 waarvan iedere camera los op de behuizing lijkt te liggen. Volgens een bericht van insider Ice Universe kiest Samsung voor een combinatie van 50, 12 en 12 megapixel.

De bewust tweet van @UniverseIce

Eerder werd nog uitgegaan van een 108MP hoofdcamera, vergelijkbaar als op de S22 Ultra. Dit bericht vandaag ontkracht dat al blijft het om geruchten gaan. Toch heeft de Galaxy Z Fold 4 ergens een streepje voor op de S22 Ultra. Zo beweert de bron dat de 12MP telephotocamera een betere zoom heeft dan de Galaxy S22 Ultra.

“Samsung's sterkste 3x camera ooit”

Of dit komt door de hogere resolutie van de sensor of door betere lenzen weten we niet. De maximale zoom betreft nog altijd 3x. Dat is niet zo ver als de 10x van de Ultra maar wel meer dan de Fold 2. Het blijft al met al nog even afwachten; Samsung kondigt haar nieuwe foldables niet voor het najaar 2022 aan.