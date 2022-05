Google: Pixel 6a heeft snellere in-display vingerafdrukscanner

Google kondigde onlangs de Pixel 6a aan met als vernieuwing een vingerafdrukscanner in het scherm. Ook de Pixel 6 en Pixel 6 Pro beschikken daarover maar die blijkt in de praktijk erg langzaam. Reden voor Google om de Pixel 6a van een andere, snellere te voorzien.

Er bestaan grofweg twee soorten vingerafdrukscanner; optische en ultrasonische. De eerste werkt met zicht, de tweede met geluidsgolven. Nu kennen beide technieken voor- en nadelen maar voor gebruikers steekt één daar met kop en schouders bovenuit. Optische scanners zijn langzamer en van dat type maakt nou net de Pixel 6 en 6 Pro gebruik.

Nieuwe in-display vingerafdrukscanner voor Pixel 6a

Het regende daarom ook klachten na de introductie van beide premium telefoons. Google luistert daar nu naar want volgens Android Central maakt de Pixel 6a gebruik van een ander type. Of dit daadwerkelijk een ultrasonische is weten we niet, die details werden niet gegeven.

Biometrische beveiliging

Overigens heeft Google via software updates wel verbeteringen aangebracht aan de snelheid van de vingerafdrukscanner van de Pixel 6 en 6 Pro. Toch blijft hij langzamer dan die bij concurrenten. Tot frustratie van gebruikers. Vooral omdat er vooralsnog geen andere manier van biometrische beveiliging is. Zo kennen de huidige Pixel-telefoons geen gezichtsontgrendeling, iets waar naar verluidt wel aan gewerkt wordt.

Pixel 6a prijzen

Google kondigde de Pixel 6a aan tijdens Google I/O en noemde daar maar 1 prijs: $449. Het bedrijf heeft inmiddels ook meer prijzen bekend gemaakt in verschillende valuta waaronder euro's. Hieronder volgt een opsomming.

Land Prijs Duitsland EUR 459 Frankrijk EUR 459 Italië EUR 459 Ierland EUR 459 Spanje EUR 459 Verenigde Koninkrijk GBP 399 Verenigde Staten USD 449 Australië AUD 479 Canada CAD 599 Singapore SGD 749 Taiwan NTD 13.990 Japan JPY 53.900

De Google Pixel 6a is vanaf 21 juli te bestellen en moet een week later in de winkel liggen. Beschikbare kleuren zijn Charcoal (zwart), Sage (groen) en Chalk (wit).