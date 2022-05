Betaalbare Motorola Moto G82 met 5G aangekondigd

Lenovo heeft de Motorola Moto G82 met 5G aangekondigd. Het toestel beschikt over een groot pOLED-scherm met een kleurrijke weergave. Wat hij ook heeft is een voordelig prijskaartje.

Voorop is de Moto G82 5G uitgerust met een 6,6 inch scherm. Dat is groot maar ook bijzonder vloeiend. Mede dankzij de hoge 120 Hz schermverversing. Lenovo zegt dankzij het 10-bits pOLED-paneel maar liefst 10 miljard verschillende kleuren te kunnen weergeven. Niet gek dus dat de G82 5G het volledige DCI-P3 kleurengamma kan weergeven.

Samen kijken naar het 6,6 inch scherm van de G82 5G

Foto's schiet je met de drievoudige camera achterop. De 50MP hoofdcamera beschikt over optische beeldstabilisatie (OIS) waarmee schokken worden weggefilterd. Dit zorgt voor scherpere foto's, en voor beter belichte foto's in het donker. Al helpt de Quad Pixel-techniek ook een handje mee door de lichtopname van 4 pixels te combineren in 1.

Qualcomm Snapdragon 695 5G

Binnenin vinden we een 5000mAh grote batterij met 30W snelladen. Draadloos laden is er niet bij. Het geheel wordt aangedreven door een Snapdragon 695 5G-processor die daarmee tevens zorgt voor 5G-ondersteuning. Het is niet de meest krachtigste processor maar wel één van de voordeligste.

De Motorola Moto G82 5G ligt binnenkort in een select groepje landen in de winkel voor een adviesprijs van €329,99. Beschikbare kleuren zijn Meteorite Grey en White Lilly.