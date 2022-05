Google kondigt Pixel 6a aan met tal van cameraverbeteringen

Tijdens Google I/O heeft de zoekgigant de voordelige Pixel 6a aangekondigd. Het toestel wordt voorzien van een Tensor-processor waarmee tal van cameraverbeteringen tot stand komen. Waaronder Real Tone en een verbeterde versie van Magic Eraser.

De komst van de Pixel 6a hing al enige tijd in de lucht, verrast waren we daarom niet. Toch worden we blij van het toestel want het brengt enkele unieke premium functies die alleen Google kan naar een lager prijsniveau.

Pixel 6a in de kleuren Charcoal, Sage en Chalk

Tenminste als je in één van de volgende landen woont: Australie, Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Puerto Rico, Singapore, Spanje, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Inwoners van andere landen moeten hopen op de grijze import al is dat ook geen garantie. Immers, de Pixel 5a kwam hier ook niet uit.

Kleiner scherm, grotere camerasensor

De Google Pixel 6a krijgt dit jaar een iets kleiner scherm van 6,1 inch. Het betreft nog altijd een OLED-paneel met 60Hz schermverversing. Nieuw is wel dat de vingerafdrukscanner erin verwerkt is.

Magic Eraser verwijdert niet alleen objecten, het past ook kleuren aan

Grootste wijziging is echter de camera. De 12.2MP hoofdcamera is gebleven maar de ultra-groothoek is veranderd in een 12MP variant. Die heeft een bredere kijkhoek van 114° en een grotere sensor. Gecombineerd met de Tensor-processor is hij tot meer in staat. Zo is daar nu Real Tone om huidskleuren meer natuurgetrouw vast te leggen. En er is een nieuwe versie van Magic Eraser die naast ongewenste objecten ook de kleur van storende objecten kan veranderen.

Geen Motion Mode, wel Night Sight

Zoals verwacht ontbreekt de Motion Mode die we wel zagen bij de Pixel 6 en 6 Pro. Hiermee had je bewegingen kunnen toevoegen aan achtergronden voor een extra dramatisch effect. Om dat gemis enigszins goed te maken beschikt de 6a wel over Night Sight. Dat is Google's eigen nachtmodus waarmee je scherpere en beter belichte foto's in het donker kunt maken.

Binnenkort in een winkel nabij jou?

De Pixel 6a is vanaf 21 juli als pre-order te bestellen voor een bedrag van $449. Het toestel ligt 28 juli in de winkels. Hoeveel het toestel in een andere valuta gaat kosten is nog even afwachten.