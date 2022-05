Sony onthult Xperia 10 IV; meer betaalbare Sony krijgt grotere accu

Sony maakt niet enorm veel telefoons meer, en de meesten zijn dan ook nog eens enorm premium met bijbehorend prijskaartje. Vreemde eend in de bijt is de Xperia 10-serie waarvan deze Xperia 10 IV de nieuwste is. Betaalbaar met toch enorm veel Sony-techniek binnenin. Ditmaal met een grotere batterij.

De Xperia 10 IV verschilt niet eens zoveel met z'n voorganger; de Xperia 10 III. Zo is daar nog altijd een 6 inch OLED-scherm met een langgerekte 21:9-verhouding. En ook de drievoudige camera (12+8+8MP) is op papier gelijk gebleven.

De nieuwe Xperia 10 IV

Zoals gezegd is de batterij wel anders; die neemt in capaciteit toe van 4500 naar 5000 mAh. Netjes is dat het gewicht hierdoor niet toeneemt. In tegendeel, die neemt zelfs af waardoor de Xperia 10 Mark 4 een lichtgewicht telefoon is van 161 gram schoon aan de haak.

Drievoudige camera

Het camerasysteem van de Sony Xperia 10 IV bestaat zoals gezegd uit drie camera's; een 12MP hoofdcamera met 27mm groothoeklens, een 8MP ultra-groothoek (16mm) en een 8MP telephotocamera voor 54mm zoom. Deze voorziet Sony van diverse functies waaronder filters, tegenlichtcorrectie en een nachtportretmodus. Optische beeldstabilisatie is ingebouwd om zelfs in donkere situaties scherpe opnames te maken.

Echt kleurrijk is de 10 IV niet; alleen in zwart of wit verkrijgbaar

Prijzen en beschikbaarheid

De Xperia 10 IV krijgt een adviesprijs mee van €499. Dat is hoger dan destijds z'n voorganger. Verwacht het toestel vanaf de zomer in de winkels in de kleuren zwart of wit.