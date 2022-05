Eerste renders van Samsung Galaxy Z Fold 4 verschenen

De eerste tekeningen van de Samsung Galaxy Z Fold 4 zijn binnen. We zien een toestel dat sterk lijkt op z'n voorganger maar met subtiele verschillen. Denk aan de aspect ratio en de cameramodule. Tegelijkertijd ontbreekt een plek om de S Pen in op te bergen.

De plaatjes hieronder zijn afkomstig van Onleaks en gepubliceerd op Smartprix. Ze zijn gebaseerd op de bouwtekeningen en komen dus goed overeen met het uiteindelijke product, zoals we inmiddels vaker hebben gezien. Ondanks dat er al geruime tijd over de Fold 4 gesproken wordt hadden we nog niet eerder echte afbeeldingen gezien.

Eerste renders tonen Fold 4

Het is aan de afbeeldingen ook niet meteen te zien maar hij is zowel breder als minder hoog als de Fold 3. Dat betekent dat het buitenste scherm wat minder smal is en daardoor hopelijk wat bruikbaarder in de praktijk. Voor het binnenste scherm maakt het niet veel uit; die zal vermoedelijk dezelfde 7,6 inch schermdiagonaal hebben.

Fold 4 wordt minder zwaar

Samsung zet de Fold 4 vermoedelijk op dieet want er mocht wel wat gewicht af. 271 gram, zoveel weegt de huidige Fold 3. Samsung wil daar minstens 10 gram vanaf halen. Samsung gebruikt dezelfde trucjes als bij de S22 Ultra. Zo krijgt de Fold4 min of meer dezelfde camera-indeling. Mogelijk brengt een vernieuwd scharnier nog een welkome gewichtsdaling.

Fold 4 aankondiging

Het duurt trouwens nog wel even voordat Samsung de Galaxy Z Fold 4 officieel aankondigt. Een lancering wordt niet voor augustus/september verwacht. Mogelijk wordt het toestel samen met de Flip 4 aangekondigd. De eerste beelden daarvan moeten nog verschijnen.