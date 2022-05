Sony kondigt Xperia 1 IV aan; eerste met echte optische zoomlens

Op papier verschilt de camera van de Xperia 1 IV niet met de Xperia 1 III maar toch is dit volgens Sony de eerste telefoon met een echte optische zoomlens. Maar wat betekent dit?

Sony staat bekend om haar kleine upgrades. Daarin verschilt deze Xperia 1 IV niet. De batterij is iets groter, het scherm iets helderder, de processor nieuwer en de selfiecamera heeft een hogere resolutie. Maar dit vertelt niet het hele verhaal aldus Sony.

De Xperia 1 IV beschikt achterop over 3 lenzen; een ultra-groothoek van 16mm, een brede 24mm lens en een telephoto zoomlens van een variabele 85-125mm. Die laatste is dus nieuw en stelt je in staat om binnen dat bereik optisch in te zoomen. Dat komt vooral tot z'n recht bij video-opname waarbij je ook het zoomen zelf wilt vastleggen. Sony heeft het verder mogelijk gemaakt om naadloos van de telephoto-lens naar de ultra-groothoek over te stappen. Hierdoor ontstaat zelfs een bereik van 16-375mm.

Eye AF en objecttracering

Sony heeft de camera's van de Xperia 1 Mark 4 allemaal voorzien van dezelfde 12MP sensor met snelle 120 fps AF/AE-autofocus. Door continue op ogen te focussen heb je altijd scherpe opnames. De 1 IV doet overigens ook aan objecttracering voor als dat beter uitkomt. Alle lenzen hebben een Zeiss T*-coating voor minder reflecties. Het 4e oog van deze Xperia is voor de 3D iToF-sensor die razendsnel en accuraat diepte herkent.

Voor content creators

Sony richt zich met de Xperia 1 IV wederom op contentcreators die veel in eigen hand willen houden. Zo zijn er tal van settings handmatig in te stellen en functies om sneller professioneel ogende content te maken. Er zijn ook weer tal van accessoires verkrijgbaar bijvoorbeeld voor vloggers. Denk aan de Vlog Monitor en Bluetooth-opnamegreep.

De Xperia 1 IV in het paars

Xperia 1 IV prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 IV moet vanaf halverwege juni 2022 in de winkels liggen in de kleuren paars en zwart. Prijzen bedragen €1399 en je krijgt daarvoor 256GB aan opslaggeheugen voor. Wat je er niet bij krijgt is plastic. Sony gebruikt dat niet meer in haar verpakkingen die bovendien stukken kleiner zijn om haar CO2-voetafdruk kleiner te maken.