Oppo Reno 8 Serie komt 23 mei, en zo ziet hij eruit

Op maandag 23 mei 2022 kondigt Oppo haar Reno8 serie aan. De verwachting is dat deze bestaat uit de instap Reno 8, high-end Reno 8 Pro en de instap Reno 8 SE. Van de premium Reno8 Pro hebben we nu beeld.

Knipper twee keer met je ogen en Oppo heeft een nieuwe Reno-serie aangekondigd. Voor maandag 23 mei 2022 staat de lancering van de Reno8 op het programma. Op een event in China wordt dan de Reno8, Reno8 Pro en Reno8 SE verwacht.

De Oppo Reno8 Pro met z'n voorgangers

Ongetwijfeld moeten alle modellen ook buiten China verkocht worden maar onduidelijk is nog of en wanneer dat gebeurt. Een zekerheid is dat zoals we inmiddels weten niet. Volgens Ice Universe, de bron van bovenstaande afbeelding, krijgt de Oppo Reno8 Pro een plat scherm met gecentreerde selfiecamera. De schermranden zijn echter nog niet overal even groot.

Oppo Reno8 Pro specificaties

Eerdere specificaties spraken over een 6,7 inch OLED-scherm met FHD+ resolutie en vloeiende 120Hz weergave. Achterop zou sprake zijn van een 50MP Sony IMX766-sensor en optische beeldstabilisatie (OIS). Binnenin zou een MediaTek Dimensity 8100 Max te vinden zijn die kan putten uit een 4500 mAh batterij met 80W snelladen. Of dit allemaal ook echt zo is blijkt 23 mei wanneer Oppo de telefoons aankondigt.

