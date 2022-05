Samsung Galaxy Z Flip 4 krijgt flink grotere batterij

De Flip 4 die later in 2022 verwacht wordt kent mogelijk een welkome verrassing binnenin. De batterij wordt een stuk groter volgens dit gerucht. En dat was nodig.

De inklapbare Galaxy Z Flip 3, Samsung's meest populaire foldable-telefoon, heeft een batterij met een gecombineerde capaciteit van 3300 mAh. We schrijven "gecombineerd" want het toestel heeft twee batterijen; in iedere helft één. Dat zal vermoedelijk ook zo zijn bij de Flip 4 maar die is opgeteld groter.

Want volgens de doorgaans goed ingevoerde Ice Universe krijgt de Galaxy Z Flip 4 een 3700 mAh grote accu. Een stijging van 400mAh en daarmee meer dan 10%. Dat moet ongetwijfeld tot een langere accuduur leiden. Een veel gehoorde klacht over de Flip 3 was juist een zwakke batterijduur. Probleem verholpen dus!

Sneller opladen

Een grotere accucapaciteit is meegenomen, maar hopelijk doet Samsung ook wat aan het maximale laad-vermogen. Snelladen op de Flip 3 gaat namelijk met maximaal 15W en dat is nauwelijks snelladen te noemen. Een verhoging naar 25W, net als bij de S22, zou een welkome aanvulling zijn. Korte laadsessies tussendoor helpt je dan ook beter door de dag te komen.

Flip 4 lancering

Een lancering van de Z Flip 4 wordt trouwens niet voor augustus 2022 verwacht. Samsung kondigt hem dan vermoedelijk samen met de Z Fold 4 aan tijdens een speciaal georganiseerd Unpacked Event. Die laatste krijgt volgens dezelfde bron een accucapaciteit van 4400mAh. Dat is evenveel als bij de huidige Fold 3.