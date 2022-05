Google Pixel 6a kruipt dichter naar lancering

Nieuwe berichten over de op handen zijnde Pixel 6a van Google. Deze iets voordeliger Pixel-telefoon zingt al langer rond in het geruchtencircuit en dat wijst allemaal op een snelle lancering. Iets wat dit gerucht van vandaag ook beaamt.

Volgens Mukal Sharma is men in Azië begonnen met de productie van de Pixel 6a. Daarmee lijkt het beoogde doel om het toestel ergens in mei 2022 te lanceren behaald te worden.

Zo moet de Pixel 6a eruit zien

Google kondigt naar alle waarschijnlijkheid haar nieuwste Pixel A-telefoon aan tijdens het Google I/O-evenement dat van 11 tot en met 12 mei 2022 in San Francisco gehouden wordt. En alhoewel de aankondiging van de Pixel 6a in mei verwacht wordt, ligt hij vermoedelijk pas ergens in juli in de winkels. En dan ook nog eens in een select aantal landen.

Zelfde ontwerp, iets minder functies

Als eerdere geruchten kloppen dan krijgt de Google Pixel 6a een soortgelijk ontwerp als de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat betekent een horizontale camerabalk achterop. Voor de 6a wordt die gebruikt voor 2 camera's; een 12.2MP hoofdcamera en een 12MP ultra-groothoek. Het toestel krijgt naar alle waarschijnlijkheid ook Google's Tensor-processor maar beschikt ondanks dat toch over enkele camera-functies minder. Zo wordt gezegd dat Motion Mode ontbreekt.

Pixel 6a concurrenten

In landen waar Google de Pixel 6a officieel verkoopt zal het een goede concurrent zijn voor Apple's iPhone SE 3 en Samsung's Galaxy S21 FE. Allemaal telefoons met high-end functies voor een meer betaalbare prijs.

Afbeelding: 91mobiles