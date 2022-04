Foto met verkoopdoos Google Pixel 6a verschenen

Er is een foto verschenen waarop de verkoopdoos van de Pixel 6a van Google poseert. Het kan natuurlijk om een nepfoto gaan maar het kan ook zijn dat een aankondiging sneller komt dan verwacht.

Het is nog geen jaar geleden dat Google de Pixel 5a aankondigde dus de introductie van de Pixel 6a lijkt wat vroeg. Maar kijkend naar onderstaande afbeelding lijkt dat er toch sterk op dat Google een snelle introductie voorbereidt. We zien namelijk de verkoopdoos van de Google Pixel 6a.

Vermoedelijke doos van de Pixel 6a

De foto verscheen bij Techxine en het weergegeven toestel komt overeen met eerder verschenen renders. Achterop de voordeliger Pixel zien we een dubbele camera met de inmiddels kenmerkende camera-balk. Vermoedelijk past Google binnenin haar eigen Tensor-processor toe waarmee hij in theorie even krachtig is als de Pixel 6 en 6 Pro.

Google I/O

Er staat inmiddels al wel een Google evenement gepland; te weten Google I/O voor 11 en 12 mei 2022. Dit evenement draait vooral om software en we zien er daarom vaak nieuwe Android-functies gedemonstreerd worden. Of Google ook daadwerkelijk de Pixel 6a meebrengt is nog even afwachten.