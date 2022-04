Mogelijke specificaties Motorola edge 30 5G opgedoken

Telefoonseries worden meestal in één keer aangekondigd. Niet de edge 30 want daarvan werd het instapmodel overgeslagen en eerst alleen de edge 30 Pro aangekondigd. Wanneer het Lenovo behaagd om ook de edge 30 aan te kondigen weten we niet maar we weten alvast wel z'n specificaties.

Specificaties van de Motorola edge 30 bereiken ons via Twitter-gebruiker @heyitsyogesh. Volgens deze Indiase medewerker van 91mobiles krijgt de instap edge 30 de volgende specificaties:

6,55 inch POLED scherm met Full HD+ resolutie en 144Hz verversing

Qualcomm Snapdragon 778G+ processor

6 of 8 GB aan werkgeheugen (RAM)

128 of 256 GB aan opslaggeheugen

50+50+2MP camera (hoofd, ultra-groothoek en diepte)

32MP selfiecamera

4020 mAh batterij met 30W snelladen

Android 12 + My UX

Krijgt de edge 30 Pro binnenkort gezelschap?

Kleiner maar niet per se minder pro

In vergelijking met de edge 30 Pro betekent dat dus een iets kleiner scherm, een iets lagere selfiecamera-resolutie en een iets minder krachtige processor. Ook de batterijcapaciteit gaat een stukje naar beneden, evenals het vermogen van de snellader. Opvallend is dat de camera achterop wel hetzelfde blijft. Iets waar fabrikanten juist graag onderscheid in aanbrengen.

Geen 108MP meer

Vergelijken we de edge 30 juist met de edge 20 van vorig jaar dan valt meteen het ontbreken van de 108MP camera op. Blijkbaar vond Lenovo die onderscheidend genoeg of trok het onvoldoende klanten over de streep.

edge 30 aankondiging

Wanneer Lenovo de Motorola edge 30 5G aankondigt is onbekend. De bron vermeldt er niets over en ook elders horen we geen geluiden. Diens voorganger werd in de zomer aangekondigd dus wellicht moeten we nog even geduld hebben.