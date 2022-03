Beelden tonen robuuste Samsung Galaxy XCover Pro 2

Nu vrijwel iedere zelfrespecterende telefoon waterdicht is lijkt de noodzaak verdwenen voor een aparte waterdichte categorie. Samsung denkt daar toch ander over. Sterker nog, het bereidt momenteel de komst van een nieuw model voor. Beelden van de Galaxy XCover Pro 2 zijn nu verschenen.

Samsung lanceerde de Galaxy XCover Pro in januari 2020, op moment van schrijven ruim twee jaar geleden. Een eeuwigheid in de telecomwereld. En wie denkt dat Samsung die tijd gebruikt heeft om diens opvolger grondig aan te passen komt bedrogen uit. Uiterlijk lijkt er niet veel veranderd.

De XCover Pro 2 ziet er nog altijd robuust uit met dikke randen, platte zijkanten en een dubbele camera. Opvallend is dat Samsung het ronde schermgat voor de selfiecamera inruilt voor een notch. Een inkeping wordt toch als iets minder modern gezien dan een schermgat. Het Infinity-V scherm meet volgens de bron vermoedelijk 6,56 inch groot.

XCover Pro 2 specificaties

Andere specificaties ontbreken nog maar kijkend naar de renders kunnen we die wel grotendeels invullen. Zo zien we een 3.5mm koptelefoonpoort bovenop, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en onderop een USB-C aansluiting. Het geheel is naast waterdicht hoogstwaarschijnlijk ook robuust en dus bestand tegen een stootje.

Onduidelijk is nog wanneer Samsung de Galaxy XCover Pro 2 gaat aankondigen. De bron verwacht ergens in de zomer maar garanties hebben we niet.