“Google Pixel 6a heeft Tensor-chipset en bekende camera”

Drie maanden na de lancering van de Google Pixel 5a zwellen de geruchten over de Pixel 6a alweer aan. En spraken eerdere geruchten nog over een Snapdragon-processor, inmiddels zijn er nieuwe geruchten die dat tegenspreken.

Want volgens bronnen dichtbij 9to5Google krijgt de Google Pixel 6a gewoon dezelfde chipset als in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro: Google Tensor. En ook de camera is een oude bekende van ons.

De Pixel 6a in het zwart

Het gaat naar verluidt om dezelfde 12.2 megapixel camera als in de Pixel 5; de Sony IMX363. Deze camerasensor paste Google al toe sinds de Pixel 3 en blijkt prima in staat om goede foto's te maken. Vooral in combinatie met Google's slimme HDR-algoritme. En daar kan de Tensor-processor prima en moeiteloos mee omgaan.

Tensor specifieke functies

Dat Google ook bij de Pixel 6a naar alle waarschijnlijkheid de Tensor-processor toepast is niet vreemd. Waarom zou het ook niet? Ze hebben veel tijd, energie en geld gestoken om hun eigen processor te ontwikkelen en dan pas je die liefst ook zoveel mogelijk toe. Dit betekent automatisch ook dat de Pixel 6a net zo krachtig is als de Pixel 6 en 6 Pro. Wellicht krijgt de instap Pixel wel minder werkgeheugen.

Dankzij het toepassen van Tensor verwachten wij dat exclusieve Pixel-functies zoals Magic Eraser, Face Unblur en Motion Mode gewoon naar de 6a komen. Uit eerder verschenen beeldmateriaal bleek al dat de 6a grotendeels lijkt op de andere modellen uit de Pixel 6-serie. Achterop vinden we dus ook hier een camerabalk. Het toestel zal met 6,2 inch alleen iets kleiner zijn.

Afbeelding: 91mobiles