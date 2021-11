“Motorola kondigt in 2022 eerste 200MP telefoon aan”

Niet Samsung maar Motorola komt als eerste met een 200MP cameratelefoon. Dat moet volgens een tweet van Ice Universe in de tweede helft van 2022 gebeuren. Opvallend want de maker van de camerasensor is niemand minder dan Samsung. Samsung zelf wil pas in 2023 een telefoon ermee uitrusten.

We hebben het over de ISOCELL HP1. Samsung kondigde deze sensor in september van 2021 aan. Volgens een tweet van Ice Universe duurt het echter nog wel even voordat we hem in een telefoon aantreffen. Op z'n vroegst pas de tweede helft van 2022. Motorola komt dan met een model. Niet lang daarna volgt Xiaomi. Samsung heeft pas 2023 tijd om de sensor toe te passen.

De Samsung ISOCELL HP1-sensor van 200MP

Waarom het zo lang duurt is gissen. Wellicht is het wachten op een processor die met al die pixels overweg kan, wellicht zorgt het chiptekort voor problemen, we weten het niet. Wat we wel weten is dat Samsung oorspronkelijk van plan was in 2021 een 200MP-telefoon aan te kondigen. Ook dat gerucht was destijds afkomstig van Ice Universe. De nieuwste Note moest die sensor krijgen maar dat model werd zoals we inmiddels weten geschrapt.

Samsung Galaxy S23 Ultra?

Naast Motorola heeft ook Xiaomi een 200MP-telefoon in de planning staan. Ook deze moet ergens in 2022 uitkomen en zal gebruikmaken van de ISOCELL HP1 van Samsung. Een eerste Galaxy-telefoon van Samsung moet dan pas in 2023 volgen. Het ligt met het wegvallen van de Note-serie voor de hand dat deze in de Galaxy S23 Ultra terechtkomt maar pin ons er niet op vast.