Screenprotector toont verschillen Samsung Galaxy S22-serie

De screenprotector van de vermeende Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zijn opgedoken. En doordat we alledrie op beeld hebben kunnen we ze goed met elkaar vergelijken.

De eerstvolgende grote telefoon-aankondiging is die van de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de S22 Ultra. Zoals inmiddels gebruikelijk is er al het nodige uitgelekt. Z'n uiterlijk, z'n specificaties en z'n belangrijkste pluspunten. Of onderstaande afbeelding daarom iets toevoegt is nog maar de vraag, maar interessant is het wel.

S22 Ultra, S22+ en S22 screenprotector

Al was het maar om een goed idee te krijgen van het verschil in formaat tussen de S22, S22+ en S22 Ultra. Zo wordt de instap S22 een stuk kleiner dan gebruikelijk en is de S22 Ultra een stuk hoekiger dan de S22 Plus. Maar nogmaals; tot dusver geen verrassingen.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Vooral de S22 Ultra wordt anders dan voorgaande jaren. Deze zal meer de rol van de Galaxy Note gaan overnemen. Het hoekiger uiterlijk verklapt dat grotendeels. Zo krijgt het toestel een geïntegreerde S Pen en krijgt hij een afwijkende camera-module achterop.

Achterkant Galaxy S22 Ultra

In plaats van een camera-eiland/hoek steken de verschillende camera-sensoren uit de behuizing. Waarom hier niet gekozen is voor een metalen hoek is om het gewicht laag te houden. Maar er zijn ook andere redenen denkbaar. Zoals het creëren van een eigen identiteit. De introductie van het trio wordt niet eerder dan begin 2022 verwacht. Tot die tijd verwachten we nog veel nieuwe informatie en beeldmateriaal. Van prijzen tot persmateriaal.

