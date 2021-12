Achterkantje Xiaomi 12 duikt op, mogelijk snel aangekondigd

Als de geruchten kloppen dan kijken we hier naar de achterkant van de aankomende Xiaomi 12. Van een compleet toestel is nog geen sprake, dus het is nog gissen. Gelukkig geeft de bron een toelichting en een mogelijke lanceerdatum.

Xiaomi lijkt een grote camerasensor te willen toepassen op de Xiaomi 12. We zien bovenaan een relatief groot gat. Mogelijk voor een 200MP grote sensor. Xiaomi zou dan de eerste zijn die zoveel megapixels in een telefoon stopt. Eerder nog ging het gerucht dat Xiaomi's telefoon met 200MP camera op z'n vroegst de tweede helft van 2022 uit zou komen.

Het camerasysteem bestaat daarnaast uit een macro-camera en een ultra-groothoeklens, getuige het bijschrift. Alhoewel de bron niets zegt over een telephoto-camera lijkt het ons sterk als deze zou ontbreken. De twee overige uitsparingen zouden bedoeld zijn voor de flitser en overige sensoren.

Eerste met Snapdragon 8 Gen 1

Eerder al maakte Xiaomi duidelijk welke processor de Xiaomi 12 krijgt. Dat is de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm. Verwacht deze chipset spoedig in meer vlaggenschepen waaronder de Samsung Galaxy S22.

Met de Snapdragon 8 Gen 1 stapt Qualcomm over op een nieuwe naamgeving. De chipset zelf krijgt acht cores die gebaseerd zijn op een 4nm procedé. In vergelijking met de Snapdragon 888 moet de CPU zo'n 20% sneller zijn en de GPU maar liefst 30% terwijl het stroomverbruik significant lager ligt.

Aankondiging Xiaomi 12-serie

Naast de Xiaomi 12 worden ook de Xiaomi 12 Pro en 12X verwacht. Die hele serie kan mogelijk al snel aangekondigd worden, nog deze maand. Volgens hetzelfde Digital Chat Station al op 28 december.

