Render toont mid-range Google Pixel 6a; lijkt op mini Pixel 6

Onleaks heeft CAD-tekeningen gepubliceerd van de aankomende Google Pixel 6a. We zien een bekend toestel; hij lijkt sterk op de bestaande Pixel 6. Maar dan iets kleiner.

Google zette met de Pixel 6-serie een geheel nieuw ontwerp neer. Dat is vooral zichtbaar aan de achterkant. De camera is zeer eigenzinnig en maken de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zeer uniek. De aankomende Pixel 6a past wat dat betreft prima tussen die twee. Ook die krijgt de kenmerkende camera-balk.

We zien net als bij de Pixel 6 twee camera's, naast een 50MP hoofdcamera ook een 12MP ultra-groothoeklens. Aan de voorzijde van de Pixel 6a is volgens de geruchten gebruikgemaakt van een 6,2 inch scherm. Dat is iets kleiner dan het 6,4 inch paneel in de Pixel 6. Getuige de schermafbeelding die gebruikt is lijkt het erop dat de Google Pixel 6a beschikt over een in-screen vingerafdrukscanner.

Geen koptelefoonpoort

Er zijn ook wat teleurstellingen te verwerken. Zo tonen de CAD-tekeningen geen koptelefoonpoort. De Pixel 5a beschikte daar nog wel over, en Google was daar uitermate trots op getuige een video die ze er toen over maakten.

Andere teleurstelling is dat deze Pixel 6a volgens een gerucht van Weibo niet beschikt over de Google Tensor-processor. Deze maakte enkele extra camera-mogelijkheden mogelijk zoals Magic Erase. In plaats daarvan beschikt hij mogelijk over de Snapdragon 778G van Qualcomm.

Lancering Google Pixel 6a

Wanneer we de Pixel 6a zullen zien is onbekend. De Pixel 5a is op moment van schrijven nog niet eens zo heel lang geleden aangekondigd.

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 6a verkrijgbaar is E-mail

(via)