Motorola Moto G200 5G met Snapdragon 888+ aangekondigd

Na het eerder uitlekken van persafbeeldingen is dan eindelijk de Motorola Moto G200 5G aangekondigd. Ondanks dat deze deel uitmaakt van de G-serie gaat het hier om een high-end toestel met Snapdragon 888+ processor en een 108MP camera. Maar dan wel met een voordelig prijskaartje.

Een high-end smartphone voor een mid-range prijs. Dat in een notendop is de Moto G200 5G. Hij is voorzien van een groot 6,8 inch scherm, een vlotte 144Hz schermverversing, scherpe FHD+ resolutie maar zonder geïntegreerde vingerafdrukscanner. Die zit bij de G200 aan de zijkant.

De Motorola Moto G200 in Glacier Green

Achterop vinden we een 108MP hoofdcamera met f/1.9 lens, een 8MP ultra-groothoek en nog een 2MP dieptecamera. Video schiet je in maximaal 4K maar wel met maximaal 30fps. Voorop zit een 16MP selfie-schieter met een f/2.2 lens. Net als de hoofdcamera doet deze sensor aan Quad Pixel-techniek waarbij 4 pixels samengevoegd worden tot 1. Dit verlaagt weliswaar de resolutie maar verhoogt de scherpte en helderheid.

Qualcomm Snapdragon 888+

De grootste pluspunten van de Moto G200 vinden we binnenin. Daar treffen we een Snapdragon 888+ processor een; een high-end chipset van Qualcomm. Deze heeft de beschikking over 8GB aan werkgeheugen. Voor de eindgebruiker is er 128GB te besteden. De batterij heeft een capaciteit van 5000mAh en kan met 33W snel opgeladen worden. Maar dan wel alleen bedraad want draadloos opladen is er niet bij.

Binnenkant van de Moto G200 5G

Verwacht de Motorola Moto G200 snel in de winkels voor een adviesprijs van €449,99 in de kleuren Glacier Green en Stellar Blue. De Moto G200 maakt deel uit van Motorola's Ready For-platform waardoor je hem ook aan je computerscherm of TV kunt koppelen.