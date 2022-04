Google Pixel 6a krijgt mogelijk geen Motion Mode

Samen met de Pixel 6 en eigen Tensor-processor kondigde Google Motion Mode aan. Een functie om beweging aan foto's toe te voegen. En ondanks dat ook de aankomende Pixel 6a de Tensor-processor krijgt lijkt die telefoon niet over Motion Mode te beschikken.

De reden laat zich raden. Google houdt de functie liefst exclusief voor alleen de duurdere modellen. De Pixel 6a zal de voordeligste uit de serie worden en er moet wel een reden over blijven om voor de duurdere Pixel 6 of Pixel 6 Pro te kiezen. Het is echter ook mogelijk dat de camerasensor van de 6a het simpelweg niet ondersteunt.

Motion Mode met Action Pan en Long Exposure

Motion Mode bestaat uit twee functies; Action Pan en Long Exposure. De eerste voegt bewegingsonscherpte toe aan de achtergrond terwijl de tweede juist bewegende onderwerpen extra vervaagt. De functie werd samen met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aangekondigd maar ontbreekt volgens XDA Developers bij de Pixel 6a.

Pixel 6a lancering

De lancering van de Google Pixel 6a lijkt niet lang meer op zich te laten wachten. Op 11 mei staat Google's volgende persevenement gepland; Google I/O 2022. Ondanks dat dit event voornamelijk om software draait is het niet uitgesloten dat we ook nieuwe hardware te zien krijgen. Als eerdere geruchten kloppen dan krijgt deze Pixel a een 6,2 inch groot scherm met 12.2MP hoofdcamera en 8MP selfiecam.