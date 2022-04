Camera’s Google Pixel 7 en 7 Pro mogelijk hetzelfde, maar ook weer niet

Er is een gerucht verschenen over de nog aan te kondigen Pixel 7 en 7 Pro van Google. Beide telefoons maken volgens dit bericht gebruik van precies dezelfde camera's als hun voorgangers. En toch zal die camera beter zijn.

Verrassend is dit bericht van Yogesh Brar niet. Google maakte immers jarenlang gebruik van precies dezelfde 12,2 megapixel sensor. En ondanks dat schoot je met de nieuwste Pixel toch de beste foto's. De reden hiervoor? Computational Photography.

Camera van de Pixel 6 zien we mogelijk terug bij de 7

En dat is precies het onderdeel waar we verbetering verwachten bij de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Google is ontzettend goed in het softwarematig opkrikken van de foto- (en sinds kort) video-kwaliteit. Vooral het AI-algoritme HDR+ is hiervoor verantwoordelijk. Maar die komt pas echt goed tot z'n recht met bijpassende hardware. Dat is dan ook precies de reden waarom Google haar eigen Tensor-chipset ontwikkeld heeft.

Tensor 2 en HDR+

Mogelijk gaan die twee eind 2022 nog beter met elkaar samenwerken wanneer Google haar nieuwste generatie Pixel-telefoons aankondigt. Reden waarom de Google Pixel 7 en 7 Pro mogelijk dezelfde camera-eigenschappen krijgen als de 6 Pro maar toch betere foto's en video's schieten.

Eerder verscheen het gerucht al dat de 7e Pixel-telefoons nagenoeg hetzelfde ontwerp krijgen, zij het iets verfijnd. Google introduceerde met de Pixel 6 een geheel nieuw (en onderscheidend) ontwerp met een zogenaamde camera-balk op de achterkant. Google verhelpt hiermee het probleem van wiebelende telefoons op een bureau. De meeste fabrikanten plaatsen hun camera's tegenwoordig in de hoek wat het geheel erg instabiel maakt.

