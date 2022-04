Render toont Motorola Moto E32 met ontbrekende koptelefoonpoort

Er lijkt binnenkort een nieuwe Motorola Moto E-telefoon aangekondigd te worden. De E32 wordt een instapmodel met redelijk groot scherm maar zonder koptelefoonpoort. Ook goedkopere modellen moeten er blijkbaar aan geloven.

De Moto E32 lijkt dus het volgende slachtoffer in de strijd tegen de koptelefoonpoort. Ook het goedkopere segment moet en zal draadloos muziek luisteren. De poort lijkt tenminste niet aanwezig getuige onderstaande renders die bij Bestopedia verschenen.

De naam ervan is wel wat gek. Zo ontbreekt een Moto E31 in het assortiment en heeft Lenovo inmiddels al de Moto E40 aangekondigd. Bovenstaande Motorola Moto E32 krijgt volgens de bron een 6,6 inch scherm met enkel schermgat. Achterop zien we drie camera's met nog onbekende cameraresoluties. Opladen gaat met USB-C en dat is tevens de enige poort die je aantreft.

Wereldwijde lancering of niet?

Wijzelf hebben nog geen beeldmateriaal van de Moto E32 aangetroffen dus het is voor ons nog even een vraagteken of er een wereldwijde lancering aankomt. Het is ook nog ondenkbaar dat de E32 voor slechts een klein deel van de wereld gevoerd gaat worden. We blijven het wel voor je in de gaten houden want betaalbare telefoons hebben onze volledige aandacht.