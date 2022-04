Dummy Apple iPhone 14-serie toont 4 verschillende modellen

Er zijn zogenaamde molds opgedoken van de aankomende iPhone 14-serie. We zien in totaal 4 verschillende modellen en krijgen een goed beeld van het verschil in formaat.

Vier verschillende iPhone 14-modellen. Een 6.1 inch grote iPhone 14 en iPhone 14 Pro en een 6,7 inch grote iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max. Grote ontbrekende is hierbij een kleine iPhone 14 mini. Dat model wordt in 2022 gediscontinueerd.

Grootste verschil tussen de reguliere iPhone 14-modellen en de Pro-versie zijn de camera's. De Pro krijgt achterop 3 camera's, de instappers krijgen er 2. Apple past die strategie nu ook al toe behalve dat er van de iPhone 13 geen grotere Max-versie bestaat. We weten nog niet of het optisch bedrog is maar de toch al forse camera-module lijkt voor komend jaar nog dikker te worden.

48MP camera

Dat laatste zou heel goed kunnen gelet op een ander gerucht. Apple zou namelijk (eindelijk) de 12MP sensor willen inruilen voor een grotere. Een 48MP welteverstaan. Die is niet alleen scherper maar ook fysiek groter.

Ander verschil zit voorop. In plaats van één brede notch stapt Apple over op een pilvorm + schermgat. Hierin zouden dan de Face ID-componenten zitten. Het geheel neemt nog altijd een substantieel deel in maar oogt minder groot doordat er rondom toch pixels zitten.

Einde voor iPhone 11

Overige verschillen zijn mogelijk iets dunnere schermranden, alleen 120Hz ProMotion-schermen voor de Pro-modellen. Wat misschien gelijk blijft is de A15 Bionic-processor. Al sluiten we niet uit dat Apple die marginaal aanpast om hem als A16 Bionic uit te brengen. Ander gerucht is dat Apple de iPhone 11 uit de schappen haalt zodra de iPhone 14 wordt aangekondigd. Hierna zal de iPhone 12 het nieuwe instapmodel worden.

