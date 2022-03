Kuo: Apple iPhone 14 krijgt zelfde oude A15 Bionic-processor

Ieder jaar kon je de klok er op gelijk zetten: een nieuwe iPhone, een nieuwe Apple A-processor. Niet vanaf de iPhone 14 zo denkt Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij verwacht dat de instap iPhone 14 over dezelfde processor als z'n voorganger beschikt. Alleen de iPhone 14 Pro-modellen krijgen de nieuwe A16.

De lancering van de nieuwe Apple iPhone 14 en 14 Pro ligt nog ver weg. Maar dat wil niet zeggen dat Apple er niet mee bezig is. Volgens de doorgaans goed ingelichte Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgen alleen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max de nieuwe Apple A16 Bionic-chip. De iPhone 14 en de "iPhone 14 Max" krijgen de A15 van vorige jaar.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX