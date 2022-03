6-jaar oude Fairphone 2 krijgt update naar Android 10

Hoe lang gaat een mobiel mee? Zolang hij werkt, maar ook zolang hij onderhouden wordt. En aan dat laatste schort het nog wel eens. Niet bij Fairphone want die hebben de inmiddels 6-jaar oude Fairphone 2 een update naar Android 10 gegeven. Een unicum!

Bijna 2 jaar geleden schreven we een bericht met een toen al zeer unieke kop: "5-jaar oude Fairphone 2 krijgt update naar Android 9". Maar het Nederlandse Fairphone doet er graag een schepje bovenop en updatet de nu 6-jaar oude Fairphone 2 naar Android 10.

Dat is weliswaar niet de nieuwste Android-versie van het moment, maar als je bedenkt dat het toestel destijds uitkwam met Android 5 dan is het wel een zeer uniek gegeven. Voor Android-begrippen is het zeer bijzonder dat telefoons zo lang onderhouden worden. Gebruikers van een Fairphone 2 krijgen met Android 10 niet alleen de nieuwste beveiliging maar ook nieuwe functies zoals extra privacy-instellingen en donkere modus.

7-jaar lange softwarenondersteuning

Fairphone maakt telefoons uit zoveel mogelijk duurzame materialen en de producten zijn ook grotendeels zelf te repareren. Hierdoor moet je langer met je telefoon doen wat het milieu weer ten goede komt. De hardware is één ding, de software een andere. Het merk voorziet haar telefoons daarom van zeer lange software-ondersteuning. Het 7-jaar lang ondersteunen van software is een unicum voor Android-telefoons.