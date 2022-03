Samsung kondigt Galaxy A-evenement aan voor 17 maart

We zijn nog maar pas bekomen van ons vorige Unpacked Evenent als alweer het volgende feestje op de agenda staat. Donderdag 17 maart kondigt Samsung een nieuw Galaxy A-toestel aan, hoogstwaarschijnlijk de Galaxy A53 5G.

Samsung kondigde onlangs al een reeks nieuwe Galaxy A-telefoons aan in het onderste segment. Opvallend was dat de Galaxy A53 5G ontbrak. De Galaxy A5x is één van Samsung's best verkopende telefoons en we voorspelden toen al dat die waarschijnlijk z'n eigen onthulling krijgt. Dat lijkt komende donderdag 17 maart te gebeuren.

Helemaal uitsluiten doen we niet dat Samsung dan ook de Galaxy A73 aankondigt. Ook dat model staat op punt van aankondigen maar onbekend is nog wanneer.

Galaxy A53 unboxing

Waarschijnlijk tot Samsung's grote ongenoegen dook afgelopen weekend een video op van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy A53. Hierin werd het toestel alvast uitgepakt, iets waar Samsung tot 17 maart mee had willen wachten.

Veel leert het filmpje ons niet. Zo worden er geen specificaties genoemd. Wel zien we de A53 in het blauw en ontbreekt een oplader in de doos. Iets waar de goedkopere Galaxy-modellen dus ook aan moeten geloven.