Nothing kondigt event aan voor 23 maart; mogelijk voor Nothing Phone

Nothing, het bedrijf van de mede-oprichter van OnePlus, heeft een aftelklok op haar website geplaatst. Die loopt af 23 maart om 14 GMT. Mogelijk zien we dan de eerste telefoon van het relatief jonge bedrijf.

Op dit moment heeft Nothing nog maar 1 product aangekondigd; de ear (1). Een set draadloze oordopjes met een opvallend transparante behuizing en een voordelige prijs. Het gerucht gaat dat Nothing ook bezig is met een eigen mobiele telefoon. Deze zou afgelopen MWC aan partners zijn gedemonstreerd. Een foto daarvan werd gepubliceerd door Evan Blass.

Mogelijk wordt hier de Nothing Phone gedemonstreerd

Dat het toestel hierboven uitgerekend aan de CEO van Qualcomm gedemonstreerd wordt lijkt de bevestiging te zijn dat binnenin gebruik wordt gemaakt van een Snapdragon-processor. Ook op de website van Nothing staat het Snapdragon-logo dus die voorspelling is makkelijk te maken. Waarin de Nothing Phone zich wil onderscheiden is nog onbekend. Mogelijk krijgt ook dit product een doorzichtige behuizing.

Oprichter Carl Pei

De Chinees-Zweedse Carl Pei richtte Nothing op nadat hij vertrok bij OnePlus. Dat bedrijf richtte hij in 2013 op samen met Pete Lau. Nothing haalde onlangs nog vele miljoenen aan geld op bij investeerders waardoor het voldoende geld in kas heeft om een eigen smartphone te ontwikkelen. Of die er 23 maart ook echt gaat komen is afwachten.