Apple kondigt groene versie iPhone 13 serie aan

Apple heeft tijdens haar 'Peek Performance'-evenement een groene versie aangekondigd van haar gehele iPhone 13 line-up. Bij de iPhone 13 en 13 mini heet dat gewoon 'groen', bij de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max heet het 'Alpine Green'.

De nieuwe groene versie van de iPhone 13 en iPhone 13 mini werd al verwacht. Grote verrassing is dat de kleur ook naar de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max komt. Om dat toch wat exclusiever te maken heet de groene versie daar 'Alpine Green'. Zoals inmiddels gebruikelijk is er alleen een nieuwe kleur; specificaties zijn ongewijzigd.

Groene iPhone 13 line-up

De nieuwe iPhone-kleur is vanaf vrijdag 11 maart te bestellen en moet 18 maart leverbaar zijn. Prijzen liggen in lijn met overige kleuren. Naast groen zijn de iPhone 13 en 13 mini ook verkrijgbaar in de kleuren (PRODUCT)RED, Starlight, Midnight, Blue en Pink. Voor de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max kun je naast Alpine Green ook kiezen voor Sierra Blue, Graphite, Gold en Silver.

Niet helemaal nieuw

Apple is bekend met de kleur groen; ook de iPhone 11 en 12 kwamen in die kleur uit. Al was die wel veel lichter. De nieuwe donkere groene versie komt sterk overeen met het groen waarin Samsung ook de Galaxy S22-serie in uitbracht.