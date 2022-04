Nadat eerder al beeldmateriaal van hem opdook is het nu de beurt aan z'n specificaties. Deze informatie in combinatie met nieuwe afbeeldingen vertellen ons meer over dit nieuwe instapmodel.

Onderstaande informatie van de E32 hebben we te danken aan Nils Ahrensmeier. Waar hij ze vandaan getrommeld heeft weten we niet maar we zijn hem wel dankbaar. Van de Moto E32 komen tenminste twee kleuruitvoeringen, opvallend beiden in het blauw waarvan één iets lichter is dan hier weergegeven.

Instap Moto E32 in het blauw

Nils denkt verder te weten wat de specificaties van het toestel worden. In dit lijstje valt vooral Android 11 op, inmiddels is Android 12 al uit en Motorola past het zelfs al toe op nieuw aangekondigde telefoons zoals de edge 30. Maar zolang het toestel nog niet officieel is aangekondigd kan alles gebeuren.

Afmetingen en gewicht: 163,95 x 74,9 x 8,49 millimeter, 184 gram

Beeldscherm: 6,5 inch HD+ 90Hz

Camera's: 16 + 2 + 2 MP achter, 8MP voor

Processor: UniSOC T606

Geheugen: 4GB RAM / 64GB opslaggeheugen + geheugenkaartslot

Besturingssysteem: Android 11

Batterij: 5000 mAh, 18W snelladen

Vooral de processorkeuze verklapt dat we hier te maken hebben met een instapmodel. Dat is niet verwonderlijk want de Moto E-serie geldt al een instapserie met bijbehorende lage prijzen. Wanneer moederbedrijf Lenovo deze Motorola Moto E32 officieel aankondigt is nog even afwachten, al het lijkt er inmiddels wel sterk op dat hij een wereldwijde lancering krijgt.