Apple iPhone 14 komt mogelijk 13 september

Apple kondigt haar nieuwe generatie iPhones doorgaans in september aan. Dat mag geen verrassing heten. Maar we hebben nu een mogelijke datum waarop Apple de iPhone 14 aankondigt. Wellicht dinsdag 13 september 2022.

Deze datum werd genoemd door iDropNews. Zij zouden via bronnen hebben vernomen dat Apple in week 37 iets gaat aankondigen. En omdat Apple persevents doorgaans op een dinsdag houdt resulteert dat in 13 september.

Kondigt Tim Cook nieuwe iPhones aan op 13 september?

Het bewijs is flinterdun als je het ons vraagt. Als Apple op deze datum inderdaad een keynote houdt dan zal die hoogstwaarschijnlijk voor het eerst sinds jaren weer bijgewoond worden door echt publiek. Vanwege Corona kon dat lange tijd niet en werden dit soort keynotes alleen online uitgezonden. Apple gebruikte hiervoor een format die bij velen in de smaak viel vanwege de gelikte productie.

AirPods Pro 2 en Apple Watch Series 8

Mocht Apple inderdaad de iPhone 14 op 13 september aankondigen dan zal dat niet de enige productintroductie zijn. Ook de iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max en de nieuwe iPhone 14 Max worden dan verwacht. Dat betekent automatisch ook het einde van het mini-model.

De bron suggereert verder dat Apple wellicht ook de AirPods Pro 2 aankondigt. Deze krijgen mogelijk een geheel nieuw uiterlijk zonder het befaamde steeltje. Er bestaat verder een kans dat de Apple Watch Series 8 het daglicht gaat zien. Hiervan worden mogelijk 3 verschillende uitvoeringen uitgebracht; een reguliere, een SE en een Extreme Edition. Indien dit gerucht waar is dan belooft het nog een volgepakt event te worden.