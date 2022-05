OnePlus Nord 2T 5G is licht verbeterde Nord-telefoon

OnePlus heeft de Nord 2 een update gegeven. De Nord 2T beschikt tevens over 5G maar heeft een nieuwe processor gekregen en kan sneller opgeladen worden.

De voorkant van de OnePlus Nord 2T lijkt veel op die van de OnePlus Nord 2. Dat kan niet van de achterkant gezegd worden. Op het oog lijkt de 2T een flink grotere camera te hebben. Dat is echter optisch bedrog. OnePlus heeft vooral de uitsparingen groter gemaakt. Hierin zit nog altijd een 50+8+2MP camera-combinatie.

De OnePlus Nord 2T 5G

Het gaat zelfs om dezelfde Sony IMX766-sensor als in de Nord 2. Wel nieuw is de MediaTek Dimensity 1300 al is deze nog altijd gebaseerd op hetzelfde 6nm procede als de Dimensity 1200. Ander verschil is dat de batterij nu sneller opgeladen kan worden. Hiervoor leent OnePlus de SUPERVOOC-techniek van Oppo. Het weet hierdoor de vermogen tot 80 Watt op te krikken wat erg snel is vandaag de dag.

De moeite waard om te upgraden?

Al met al een kleine upgrade die voor bestaande OnePlus Nord 2 5G nauwelijks de moeite waard is om over te stappen. Toch maakt het van deze OnePlus Nord 2T 5G wel een goed startpunt om kennis met OnePlus te maken. Je krijgt namelijk voor relatief weinig geld een premium toestel met enkele high-end features. De adviesprijs bedraagt 399 euro.