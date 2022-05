OnePlus brengt Nord CE 2 Lite 5G als nieuw budgetmodel

Samen met de Nord 2T 5G introduceerde OnePlus een tweede Nord-telefoon; de Nord 2 CE Lite 5G. Het is een verrassende telefoon met een lage prijs en met toch enkele premium functies.

OnePlus maakt het ons er niet makkelijker op. Het begon met het maken van goedkope vlaggenschepen. Toen die ieder jaar duurder werden ontstond daar ruimte voor de Nord-serie; goedkopere modellen met premium functies. Maar OnePlus wil ook de onderkant van de markt bedienen en introduceerde daar de Nord CE voor. Maar schijnbaar was er nog steeds ruimte want daar is nu de Nord CE Lite-serie.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Volgens OnePlus biedt de Nord CE 2 Lite 5G de absolute basis voor een absolute bodemprijs. Het scherm is daarin wel opvallend. Deze meet 6,59 inch en kent een bijzonder hoge 120Hz verversingssnelheid. Dat is meestal geen feature die je ziet bij dit soort budgettelefoons. Al is een adviesprijs van €299 nog altijd niet echt budget te noemen. Het is wel één van de voordeligste OnePlus-telefoons.

Nord CE 2 Lite 5G specificaties

De Nord CE 2 Lite beschikt over 5G dankzij een Snapdragon 695-processor en gebruikt een 5000mAh grote batterij. Dat laatste is ruim genoeg voor een lange accuduur. Even bijtanken gaat snel dankzij de SuperVOOC-snellaadtechniek die met maximaal 33W kan opladen. Deze Nord CE 2 Lite 5G beschikt net als andere Nord CE-modellen als enige OnePlus-telefoon over een 3.5mm koptelefoonpoort.

Verwacht de OnePlus Nord CE 2 Lite 5G voor een bedrag van 299 euro in de winkel. Dat moet 24 mei het geval zijn. Beschikbare kleuren zijn Black Dust en Blue Tide.