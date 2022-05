Samsung Galaxy M53 met 108MP cam komt naar Nederland

De in april aangekondigde Galaxy M53 van Samsung komt naar Nederland toe. Het toestel verscheen zojuist in een Nederlandse webshop in twee verschillende kleuren.

Samsung kondigde de Galaxy M53 5G op 8 april aan. Al gaf het daar maar weinig bombarie aan. Het toestel stond zonder aankondiging ineens op de website. Het toestel ligt inmiddels ook al in de winkel maar nog niet overal. Nederland volgt snel zoals we zojuist leerden.

Voor een bedrag van €422 ontvang je een M53 5G in het bruin of blauw. Het toestel beschikt over een groot 6,7 inch AMOLED-scherm met vloeiende 120Hz weergave, een hoge resolutie 108MP camera inclusief 8MP ultra-groothoek, 2MP diepte- en 2MP macrocamera en een 5000mAh grote batterij met 25W snelladen. Binnenin tref je een octa-core processor aan op maximaal 2,4GHz, vermoedelijk een MediaTek Dimensity 900.

Galaxy M53 5G beschikbaarheid

Een exacte leverdatum van de Samsung Galaxy M53 hebben we nog niet, voorlopig staat het toestel op "verwacht". Het model wat hier verkocht gaat worden beschikt over 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag. Er bestaat ook een 8/128GB versie maar die lijkt ons niet te bereiken.