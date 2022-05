Motorola bevestigt processor uitklapbare razr 3

In een blogpost hint Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, welke processor de aankomende razr 3 straks krijgt. Dat het een high-end chipset zou worden was eerder al bekend, maar nu weten we precies welke.

Via het Chinese social media-platform Weibo heeft Lenovo onderstaande afbeelding gepost. Hierop staat te lezen "hellomoto, hello snapdragon 8+". Een verwijzing naar de onlangs aangekondigde Snapdragon 8+ Gen 1. Daaronder zien we de contouren van een onmiskenbare razr-telefoon, hoogstwaarschijnlijk de razr 3.

De afbeelding werd geplaatst door een medewerker van Motorola zelf. In de begeleidende tekst vermeldt deze tevens dat "de nieuwe telefoon echt goed aanvoelt". Uit eerder verschenen beeldmateriaal bleek al dat de razr 3 vermoedelijk een nieuw uiterlijk heeft. Een uiterlijk die meer weg heeft van de Samsung Flip 3 dan van de vorige razr.

Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm kondigde de Snapdragon 8+ Gen 1 op 20 mei aan en claimt dat de op 4nm gebaseerde TSMC-chip tot 10% sneller is en tot 30% energiezuiniger. De eerste producten met een Snapdragon 8 Plus Gen 1 worden in het derde kwartaal van 2022 verwacht. Dat betekent automatisch dat de Motorola razr 3 niet voor juli 2022 verwacht wordt.