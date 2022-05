Samsung Galaxy Watch4-gebruikers kunnen nu Google Assistant downloaden

Gebruikers van een Galaxy Watch4 kunnen vanaf vandaag eindelijk gebruikmaken van de Google Assistant. Dit betekent dat het horloge vanaf nu gesproken opdrachten begrijpt en uitvoert.

Samsung kondigde de Galaxy Watch 4 in augustus van 2021 aan. Dat deed het samen met Google want het slimme horloge draait een platform van de zoekgigant; Wear OS. Voorheen maakten de smartwatches van Samsung nog gebruik van een eigen platform genaamd Tizen. Ondanks dat de Watch 4 dus gebruikmaakt van Google's Wear OS ontbrak de handige Google Assistant. Maar dat wordt vandaag recht gezet.

Want vanaf 24 mei is het voor Galaxy Watch 4-eigenaren mogelijk om de Google Assistant-app te downloaden in de Play Store. Dat werkt voorlopig alleen voor gebruikers uit onderstaande landen;

Australië

Canada

Frankrijk

Duitsland

Ierland

Japan

Taiwan

Zuid-Korea

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

De assistent begrijpt 12 verschillende talen waaronder Engels, Duits, Frans, Deens en Spaans. Opdrachten om muziek af te spelen of dingen op te zoeken worden hiermee mogelijk. Onduidelijk is alleen nog wanneer beschikbaarheid voor andere landen volgen en of er nog meer talen ondersteund gaan worden. Maar het begin is er.