Opklapbare Motorola razr 3 te zien in video

Er zijn bewegende beelden opgedoken van de aankomende Motorola razr 3. Alhoewel beeldmateriaal van de razr 3 niet uniek is, is het voor zover wij weten wel de eerste keer dat er bewegende beelden van hem opduiken. En die vertellen best veel.

De beelden verschenen op de Twitter-tijdlijn van @evleaks. We zien een groot scherm met op het oog redelijk wat ruimte boven het scherm. En dat ondanks het schermgat voor de selfiecamera. Daarna wordt het interessant; de gebruiker vouwt het toestel dubbel. Het blijkt om de razr 3 te gaan met codenaam "Maven".

Het zijn voor zover wij weten de eerste bewegende beelden van de Motorola razr 3. En daarvoor zijn we @evleaks erkentelijk want we krijgen ook voor het eerst een blik op het scherm. Ingeklapt lijkt het toestel erg op de Samsung Galaxy Z Flip 3. Een vrij hoekig ontwerp met twee camera's. Dat hebben we eerder gezien. Maar beter goed gejat dan slecht bedacht.

Krachtiger processor

Overigens was Lenovo er vroeg bij met haar eigen foldable. Het haalde hiervoor de flinterdunne razr-telefoons uit de mottenballen. En ondanks de vrij middelmatige specs sprak het toestel wel een koopbeluste doelgroep aan. Of die het vernieuwde design kunnen waarderen is nog even afwachten. Lenovo wil de zojuist aangekondigde Snapdragon 8+ Gen 1 gebruiken en die komt pas vanaf het derde kwartaal van 2022 uit.