Ice Universe: Samsung Fold 4 heeft minder zichtbare vouw

Volgens een nieuw gerucht gaat Samsung wat doen aan de zichtbaarheid van de vouw bij de aankomende Fold 4. Weg is die vouw niet maar hij is minder prominent.

Dit bericht is afkomstig van Twitter-lekker @UniverseIce die ons vaker dit soort detail brengt. Eerder al bracht deze Ice Universe ons informatie over de batterij en camera's van de Fold 4. Een telefoon die op moment van schrijven nog maanden van ons verwijderd is.

De foldables van Samsung hebben tot dusver altijd een zichtbare vouw gehad. Deze is niet echt zichtbaar wanneer je recht voor een ingeschakeld scherm zit maar wel van een zijkant of uitgeschakeld. Vivo kondigde in april van 2022 nog een foldable aan die dit probleem grotendeels oplost. De Vivo X Fold beschikt over een mechanisme in het scharnier dat het scherm strak trekt. Zover lijkt Samsung voor de Fold 4 niet te gaan, maar volgens de bron is de vouw wel minder zichtbaar dan bij de Fold 3.

"Oogt soepeler"

Volgens hetzelfde bericht oogt het scherm van de Galaxy Fold 4 ook vloeiender dan z'n voorganger. Wat hier precies mee bedoeld wordt is nog onduidelijk. De Fold 3 beschikte al over een 120Hz scherm en we verwachten niet dat dit nog hoger wordt. Wellicht brengt de beoogde processor, de Snapdragon 8+ Gen 1, de nodige snelheidsverbeteringen.