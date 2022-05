Samsung Galaxy M13 opgedoken dankzij @evleaks

Onze favoriete lekker @evleaks heeft beelden online gezet van de aankomende Galaxy M13 van Samsung. Dit toestel moet nog officieel aangekondigd worden maar nu al hebben we een compleet beeld van hem. En niet één, maar drie.

Want Evan Blass verrast ons met 3 beelden van de Galaxy M13 in totaal 3 kleuren; lichtblauw, zalmroze en donkergroen. Of dit ook de daadwerkelijke uitvoeringsnamen worden is nog maar afwachten.

De Samsung Galaxy M13 in het blauw, roze en groen

We zien een telefoon met een V-vormige notch, net als destijds bij de Galaxy M12. Samsung past de notch nog vaak toe in voordelige modellen, duurdere krijgen inmiddels een moderner ogend schermgat. Achterop de Samsung Galaxy M13 zien we verder 3 camera's met een nog onbekende resolutie. Het ontwerp van het zogenaamde camera-eiland sluit aan bij recente Galaxy-telefoons.

Galaxy M13 aankondiging

We zien geen vingerafdrukscanner maar die zit mogelijk net als bij z'n voorganger in de zijkant. Welke andere specificaties de M13 meekrijgt is nog onbekend. Het toestel wat hij moet opvolgen is alweer langer dan een jaar aangekondigd. Hoog tijd dus voor een opvolger.